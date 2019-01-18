الشغب الجماهيري يلغي لقاء الإسماعيلي والأفريقي التونسي

المصدر: القاهرة - د ب أ

قرر الكاميروني، سيدي أليوم نيان، الحكم الذي أدار مباراة الإسماعيلي المصري والأفريقي التونسي، يوم الجمعة، في الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عدم استكمال المباراة بسبب شغب الجماهير.

وأوقف الحكم الكاميروني المباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية قبل نهايتها بدقائق بسبب شغب جماهير الإسماعيلي التي ألقت الزجاجات.

وهاجمت جماهير الإسماعيلي المصري حكم المباراة ومجلس إدارة فريقها، بعدما احتسب الكاميروني سيدي أليوم نيان ضربتي جزاء للأفريقي التونسي تقدم بهما 2 - 1 قبل أن يتخذ قراراً بإلغائها.

ومن المقرر أن يتقدم الحكم الكاميرون ومراقب المباراة بتقرير للإتحاد الأفريقي لاتخاذ القرار المناسب جراء تلك الأحداث.

وكان الإسماعيلي تقدم بهدف سجله بينسون شيلونغو في الدقيقة الثامنة وتعادل غازي العيادي للأفريقي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء أخرى.

ويلتقي النادي الرياضي القسنطيني مع ضيفه مازيمبي يوم السبت في ذات الجولة ونفس المجموعة.