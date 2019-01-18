بوركيلمانز: روح اللاعبين القتالية سر تألق منتخب الأردن

أكد البلجيكي فيتال بوركيلمانز، مدرب المنتخب الأردني الأول، أن تألق الفريق في مرحلة المجموعات ببطولة كأس آسيا يعود إلى الرغبة الكبيرة التي تتملك اللاعبين في تقديم أفضل ما لديهم.

وقال في لقاء مع "العربية" يوم الجمعة: اللاعبون يحبون بلادهم ويظهروا كالمحاربين في المباريات وأنا سعيد بذلك، وأدرك أن الكثيرين لم يعتبرونا من المرشحين للمنافسة على بطاقة التأهل في مجموعتنا، وتحدثت مع لاعبي المنتخب قبل المشاركة وقلت لهم ربما الآخرون لا يؤمنون بفرصنا، إلا أننا سنجعلهم يتحدثون عنا بأدائنا في الملعب.

وأضاف: كلاعب سابق في بلجيكا خلال مشاركتها في كأس العالم، فإنني أدرك حالة الملل التي يعيشها اللاعبون في معسكرات طويلة وخلال البطولات المجمعة، لذلك كان من المهم إيجاد طرق لجعل اللاعبين يشعرون بالراحة ويبتعدوا عن أي ضغوط، على سبيل المثال منحتهم يوما للراحة من التدريبات.

وواصل: نمتلك فريقا قويا من الناحيتين النفسية والذهنية لمباراة الدور الثاني أمام فيتنام، وما حدث في الدور الأول انتهى بحسب رأيي، وعلينا نسيانه وأن لا نعيش في الماضي، وبدأنا العمل الجاد ونحترم المنافس الفيتنامي.

وأشار بوركيلمانز إلى أن تسجيل الأردن لهدف واحد من اللعب المفتوح في الدور الأول، يعود إلى أن كرة القدم الحالية تعتمد على التنفيذ الناجح من الضربات الحرة والركنيات، مستدلا بما حدث في مونديال روسيا، وقال: تابعت الفرق في كأس آسيا وأعتقد بأن المنتخبات العربية تمتلك لاعبين بمهارات جيدة.

وتأهل المنتخب الأردني لمقابلة فيتنام يوم الاثنين في دور الـ 16 من كأس آسيا، بعدما تصدر مجموعته عقب فوزه على أستراليا وسوريا وتعادله مع فلسطين.