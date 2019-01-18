خليل بني عطية.. جناح "النشامى" في كأس آسيا

انطلق مشوار خليل بني عطية، الظهير الأيمن للمنتخب الأردني الأول، من مراكز الأمير علي للواعدين، قبل أن يرتدي قميص الفيصلي الأردني الذي تدرج مع فئاته السنية إلى الفريق الأول.

صاحب الـ "27 عاما"، من أسرة رياضية، لعب خاله علي جمعة مع الوحدات سابقا، وشقيقه نور حارس مرمى الجزيرة معارا من الفيصلي، أما والده فكان أحد هواة كرة القدم.

ظهر خليل لأول مرة مع "النشامى" في 2011 أمام كوريا الشمالية، وانتقل بعدها بعامين إلى الفيصلي السعودي في أول تجربة خارج الأردن، وتشير أرقامه في كأس آسيا إلى أنه قام بـ 117 تمريرة، واستعاد الكرة في 29 مناسبة، ونجح في قطع 8 كرات، مما يشير إلى أنه أحد أهم عوامل نجاح منتخب الأردن في البطولة.

وتأهل "النشامى" إلى الدور الثاني بعد فوزهم على أستراليا وسوريا قبل التعادل مع فلسطين، ليضرب المنتخب الأردني موعدا مع فيتنام في دور الـ 16 يوم الأحد.