96 هدفاً و7 مقاعد عربية.. أبرز ملامح "مجموعات" آسيا

شهدت النسخة الحالية لكأس آسيا ارتفاع عدد المباريات في دور المجموعات إلى 36 لقاء، بعد مشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية المقامة حالياً في الإمارات وتستمر لغاية الأول من فبراير المقبل.

ونجحت ثلاثة منتخبات في حصد العلامة الكاملة "كوريا الجنوبية واليابان وقطر"، بينما لم تتذوق ستة فرق أخرى طعم الانتصار "فلسطين وسوريا والفلبين واليمن وتركمنستان وكوريا الشمالية".

وسجلت المنتخبات في الدور الأول 96 هدفا، بواقع 2.6 هدف في كل لقاء، ويتصدر القطري المعز علي ترتيب الهدافين بـ 7 أهداف، واحتسب الحكام 10 ركلات جزاء خلال منافسات مرحلة المجموعات، سجل منها 9 وتصدى محمد العويس حارس السعودية لواحدة.

وتحقق 31 فوز إلى جانب 3 تعادلات سلبية، وسجلت 3 أهداف عن طريق النيران الصديقة بمباريات دور المجموعات، وجاءت عن طريق بافيل ماتياش لاعب قيرغيزستان في مرماه أمام الصين، وسعود السوادي لاعب اليمن أمام إيران وعلي فائز عطية لاعب العراق ضد فيتنام.

وحجزت المنتخبات العربية 7 مقاعد في الدور الثاني، وتصدروا 3 مجموعات، وحقق 11 فريقا عربيا 13 انتصارا و 8 تعادلات مقابل 12 هزيمة، وتمكنوا من تسجيل 41 هدفا، وفشل منتخبا فلسطين واليمن في هز الشباك، ويعتبر منتخب الأردن صاحب أقوى دفاع على مستوى المنتخبات العربية بجانب المنتخب القطري، حيث لم تهتز شباكهما.

وفشل المنتخب اللبناني في التأهل إلى الدور الثاني، ويعد المنتخب الوحيد من أصحاب المركز الثالث الذي حصد 3 نقاط، لكنه لم يتأهل بسبب قواعد اللعب النظيف، ونجح منتخب قيرغيزستان في التأهل إلى ثمن النهائي بأول مشاركة له، فيما فشل المنتخب السوري في تجاوز دور المجموعات في أول ظهور قاري له، ونجح المنتخب السعودي في تجاوز مرحلة المجموعات لأول مرة منذ نسخة 2007.