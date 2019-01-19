شفيع يشيد بمدربه فيتال قبل لقاء فيتنام

أشاد الحارس المخضرم عامر شفيع بدور المدرب فيتال بوركلمانس في تطور منتخب الأردن الذي يستعد لمواجهة فيتنام في دور الستة عشر لكأس آسيا لكرة القدم الأحد بعد عروض قوية في دور المجموعات.

وخالف الأردن التوقعات ليتصدر المجموعة الثانية على حساب أستراليا بعد أن هزم حاملة اللقب وسوريا قبل أن يتعادل مع المنتخب الفلسطيني في طريقه للدور الثاني بقيادة المدرب البلجيكي.

وقال شفيع (37 عاما) قائد الأردن الذي قدم أداء رائعا في الفوز 1-0 على أستراليا : المنتخب الأردني تطور بشكل ملحوظ تحت قيادة فيتال، ولديه عناصر مميزة جدا. نمتلك جيلا ذهبيا، والدليل تأهلنا إلى الدور الثاني.



وترقى بوركلمانس (55 عاما) ليصبح مدربا لمنتخب الأردن في سبتمبر أيلول الماضي بعد أن عمل لفترة مساعدا للمدرب جمال أبو عابد، الذي أقيل لافساح المجال أمام البلجيكي الذي لم يبدأ مسيرته التدريبية إلا في 2010.



وأضاف شفيع متحدثا عن بوركلمانس الذي كانت أبرز محطات مسيرته التدريبية العمل كمساعد لمدرب بلجيكا مارك فيلموتس في الفترة من 2012 إلى 2016 : أعطانا بوركلمانس ثقة كبيرة بأنفسنا وزرع فينا ثقة، ودائما يحثنا على ثقافة الفوز، وهذا شيء نعتز به ونتمنى الاستمرار نستمر معه لسنوات مقبلة .



ورفض المدرب البلجيكي الحديث عن مستقبله مع المنتخب الأردني بعد كأس آسيا، وأبلغ الصحفيين الأسبوع الماضي: بالنسبة لي هذه البطولة مهمة جدا، أنا أحبها، إنها بطولة رائعة، وبعدها سنرى ما سيحدث بالنسبة لي وأيضا بالنسبة للمنتخب الوطني.



وسيلتقي الفائز من مواجهة الأردن وفيتنام مع اليابان أو السعودية في دور الثمانية يوم الخميس القادم في دبي.