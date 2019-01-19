فيربيك يعترف بقوة منتخب إيران ويضع هدفاً جديداً لعمان

كان بيم فيربيك مدرب سلطنة عُمان يحلم باجتياز دور المجموعات في كأس آسيا لكرة القدم وبعد تحقيق ذلك بدأ يفكر في هدف جديد رغم إدراكه صعوبة المهمة أمام إيران في دور الستة عشر يوم الأحد.

وقال فيربيك للصحفيين يوم السبت: أنا أتفق أن هذه أول مرة نتأهل فيها إلى دور الستة عشر ودائما هناك هدف آخر بالتأهل الى الدور التالي، نحن لا نجلس في الفندق ونقول إننا حققنا هدفنا ودعونا نعود، لا فالأمر ليس كذلك، نفكر في أن هذه مباراة تاريخية ونحاول التقدم، لا نعتقد أن ما تحقق سيكون كافيا وسنبذل قصارى جهدنا لمحاولة التأهل إلى الدور التالي.



وتصطدم عُمان، التي خسرت أمام أوزبكستان واليابان قبل التفوق 3-1 على تركمنستان والتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، بإيران متصدرة ترتيب فرق آسيا في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا".



وردا على سؤال من "رويترز" حول فارق 54 مركزا بين المنتخبين وإمكانية تحقيق المفاجأة أمام إيران قال فيربيك: ليس لدي فكرة عن تصنيف الفيفا وفرق المراكز. هذه أدوار خروج مغلوب وسيكون الجميع متحمسين أمام أحد أفضل فرق آسيا، وسنحاول الوصول إلى الدور التالي ونعرف أن الأمر لن يكون سهلا.



وعانت عُمان من إهدار الكثير من الفرص خلال البطولة الجارية بينما في المقابل لم تستقبل إيران أي هدف في ثلاث مباريات لذا طالب فيربيك لاعبيه بضرورة استغلال الفرص.



وقال مدرب عُمان: سنحاول مرة أخرى صناعة الفرص وهذا أمر مهم لأن الدفاع الإيراني قوي ومنظم وعندما تسنح الفرصة يجب أن نسجل.



وأضاف: أتمنى أن يكون اللاعبون في حالة تركيز عالية ونحاول تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف لكن دعونا أولا نسجل الهدف الأول.