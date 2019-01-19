كانو عمان يدخل قائمة الأكثر خوضاً للمباريات الدولية

سيكون أحمد مبارك كانو لاعب وسط منتخب سلطنة عُمان على موعد مع دخول قائمة أكثر عشرة لاعبين خوضاً للمباريات الدولية عندما يواجه إيران في كأس آسيا لكرة القدم الأحد.



وشارك كانو في مباراته الدولية رقم 163 أمام تركمنستان يوم الخميس، حيث سجل هدفا وصنع آخر وقاد بلاده للفوز 3-1 والتأهل لدور الستة عشر في المسابقة القارية المقامة في الإمارات.



وقال كانو: قبل تقاسم المركز العاشر في قائمة الأكثر خوضا للمباريات الدولية مع الأميركي كوبي جونز برصيد 164 مباراة دولية إنه يفتخر كثيرا بتحقيق مثل هذا الإنجاز مع المنتخب العماني.



وردا على سؤال من "رويترز" حول شعوره بتحقيق مثل هذا الأمر قال اللاعب البالغ عمره 33 عاما: بالنسبة للمباريات الدولية يفتخر اللاعب بخوض مباريات كثيرة مع منتخب بلاده.



وأضاف اللاعب الذي بدأ مسيرته الدولية في 2003 وأحرز لقب كأس الخليج مرتين مع بلاده: هذا فخر لأي لاعب والشعور الأفضل أن تلعب مباريات كثيرة مع المنتخب وتحقق نتائج إيجابية، ووصف كانو مواجهة إيران بالتاريخية في ظل رغبة عُمان في بلوغ دور الثمانية لأول مرة أمام المنتخب الفائز باللقب الآسيوي ثلاث مرات.



ويتصدر أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، قائمة الأكثر خوضا للمباريات الدولية برصيد 184 مباراة دولية.