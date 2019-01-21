الإمارات تكسب قيرغيزستان بصعوبة وتتأهل لمقابلة أستراليا

أحرز البديل أحمد خليل هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 103 ليقود الإمارات صاحبة الأرض للفوز 3-2 على قرغيزستان بعد وقت إضافي والتأهل كأول العرب إلى دور الثمانية في كأس آسيا يوم الاثنين.

وتقدم خميس إسماعيل بهدف للإمارات بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 14 وأدرك ميرلان مورزاييف التعادل لقيرغيزستان بالدقيقة 26، وأعاد علي مبخوت التقدم لأصحاب الأرض بتسديدة قوية من مدى قريب بعد استقبال رائع للكرة في الدقيقة 64، وارتقى تورسونالي روستاموف لركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الثاني ووضع الكرة برأسه ودخلت المرمى رغم محاولة المدافع البديل محمد أحمد إبعادها.

واحتسبت ركلة جزاء لأصحاب الأرض بداعي إعاقة مبخوت داخل المنطقة بعد كرة عرضية. ونفذ خليل، الذي كان رابع تبديلات الإمارات، الركلة بقوة في منتصف المرمى بنجاح ليسجل هدفه الثاني في البطولة.

وستلعب الإمارات في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل مع أستراليا حاملة اللقب التي تفوقت بركلات الترجيح على أوزبكستان بعد التعادل دون أهداف.