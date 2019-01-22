بيراميدز المصري يعزز صفوفه بنجم منتخب بيرو

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، عن تعاقد نادي بيراميدز مع اللاعب كريستيان بينافينتي لاعب منتخب بيرو.

ويلعب بينافينتي "24 عاما"في مركز صانع الألعاب والجناحين الأيمن والأيسر، وبدأ مسيرته مع الفريق الثاني لريال مدريد الإسباني، ثم انتقل لصفوف ميلتون دونز الإنجليزي، قبل أن يرحل إلى شارلروا البلجيكي.

ويستعد نادي بيراميدز المصري لمواجهة الزمالك يوم الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 38 بفارق ثلاث نقاط خلف الزمالك المتصدر.