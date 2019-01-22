ميسي وصلاح ورونالدو يتسابقون لزيارة حديقة شاب إماراتي

يحرص الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح والبرازيلي رونالدو على زيارة قصر الشاب راشد بالحصا في دبي الإماراتية، بجانب مشاهير كرة القدم، وذلك لالتقاط الصور التذكارية في حديقة الحيوانات الخاصة بعائلته.

واشتهر راشد بالحصا "17 عاما" عبر قناته في "يوتيوب" تحت اسم "موني كيكس"، وهو ابن رجل الأعمال سيف بالحصا الذي تقدر ثروته بـ 4 مليارات جنيه استرليني حسب ما أشارت إليه صحيفة "ذا صن" البريطانية، واتسعت دائرة شهرته على نطاق واسع بعد استضافته للعديد من النجوم في منزله، ووصل عدد متابعيه إلى مليون ونصف المليون في "إنستغرام".

وتجذب حديقته التي تضم أكثر من 500 حيوان، أنظار نجوم كرة القدم، الأمر الذي خلق له صداقات عديدة مع معظم لاعبي كرة القدم حول العالم، وتوجد في حديقته حيوانات خاصة مثل الأسود والنمور والفهود والزرافات، وأطلق على البعض منهم أسماء الشخصيات الكارتونية.

وهناك حيوانات تحمل أسماء رونالدو وجاكي تشان وفلويد مايويذر وريانا وماريا كاري، ويحصل لاعبو كرة القدم على فرصة لإطعام الحيوانات المفترسة، مثلما فعل جيسي لينغارد وجون تيري وديفيد لويز، وأيضا لوكا مودريتش الحاصل على نجومية 2018، حينما أطعموا الحيوانات والتقطوا الصور معها، كما يفضل الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، زيارته الشباب الإماراتي واللعب مع الشيمبانزي.

والتقط الملاكمان أنتوني جوشوا وفلويد مايويذر صورا مع بعض الدببة الموجودة في حديقته الخاصة، التي يمكن رؤيتها من "غرفة المعيشة" في المنزل الفخم، وأوضح راشد بالحصا أن حديقة الحيوانات ليست مفتوحة للجمهور، ولا تحقق الأسرة ربحا منها ولا يتم التعامل مع الحيوانات بشكل سيئ، وقال: نحن نعتني بكل الحيوانات، عندما ذهبت إلى كينيا، أرى الكثير من الأسود التي تموت لأنهم يأكلون مرة في الشهر، والحيوانات التي لدي تأكل كل يوم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن المشاهير يجعلون حديقة الحيوانات أول وجهة لهم عند وصولهم إلى دبي، وقال: جميعهم يريدون قضاء بعض الوقت في حديقة الحيوانات ورؤية نمورنا. وأشار إلى أن معظم ما يقوم به على قناته في "يوتيوب" ليس مجرد إهدار للمال، وإنما هو استثمار تجاري جاد.