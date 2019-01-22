قطر تتغلب على العراق وتتأهل لمقابلة كوريا الجنوبية

تأهل المنتخب القطري إلى دور الثمانية ببطولة كأس آسيا، المقامة حاليا في الإمارات، بتغلبه على المنتخب العراقي 1 - صفر، يوم الثلاثاء، في دور الستة عشر من البطولة.

ويدين المنتخب القطري بالفضل في هذا الفوز للاعبه بسام الراوي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب القطري في دور الثمانية، مع كوريا الجنوبية التي تغلبت على البحرين 2 - 1 في وقت سابق من يوم الثلاثاء، وتأهل المنتخب القطري لدور الستة عشر بعد احتلاله صدارة المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط حصدها من الفوز بمبارياته الثلاث، فيما تأهل المنتخب العراقي إلى هذا الدور بصفته وصيف المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط.