كوريا الجنوبية تخطف بطاقة التأهل من البحرين

اهتزت شباك البحرين في الوقت الإضافي لتخسر 2-1 أمام كوريا الجنوبية وتودع كأس آسيا من دور الستة عشر باستاد راشد في دبي يوم الثلاثاء.

وأحرز البديل كيم جين سو هدف الفوز للمنتخب الكوري بضربة رأس في الدقيقة 107، بعد أن ألغى هدف محمد الرميحي في الشوط الثاني تقدم فريق المدرب باولو بينتو عن طريق هوانغ هي-تشان قبل الاستراحة.

وتلتقي كوريا الجنوبية في دور الثمانية مع قطر أو العراق في أبوظبي يوم الجمعة، وفي المقابل سيشعر ميروسلاف سوكوب مدرب البحرين بخيبة أمل بعد أن قدم فريقه عرضا مليئا بالكفاح والحماس أمام منافس يفوقه بفارق 60 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا".