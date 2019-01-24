الاتحاد البحريني يحل الجهازين الإداري والفني للمنتخب

المصدر: المنامة - أ ف ب

أعلن رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة عن حل الجهازين الفني والإداري للمنتخب البحريني، بعد خروجه من الدور الـ16 من منافسات كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات.

وكان المنتخب البحريني خسر من كوريا الجنوبية 1-2 بعد التمديد، بعد حلوله ثالثا في مجموعته إثر تعادله مع الإمارات 1-1، خسارته من تايلاند صفر-1 وفوزه على الهند 1-صفر.

ونقل الاتحاد عن بن خليفة: حل الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني جاء على ضوء النتائج الأخيرة للمنتخب في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 والتي خرج فيها المنتخب من دور الستة عشر بخسارته من كوريا الجنوبية.

وأشار إلى أن إعادة تعيين الأجهزة الإدارية والفنية للمنتخب الأول سيعلن عنها اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، مقدما شكره لكافة المدربين والإداريين الذين عملوا مع المنتخب طوال الفترة الماضية.

وكان المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب قال بعد خسارة كوريا الجنوبية، عقدي ينتهي بعد أسبوع فقط ولا أدري كيف ستجري الأمور، حتى الآن لم أتحدث مع مسؤولي الاتحاد ولا أعرف ما سيحدث.