بيراميدز يقيد خربين والبيروفي بينافينتي في كشوفاته

المصدر: القاهرة - د ب أ

قام نادي بيراميدز المصري بقيد ثنائي الفريق الجديد السوري عمر خربين والبيروفي كريستيان بينافينتي في قائمة الفريق بسجلات اتحاد الكرة المصري قبل ساعات من مواجهة الزمالك.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره الزمالك يوم الخميس على ستاد بترو سبورت ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من منافسات الدورى المصري.

وأصبح الثنائي جاهزا للمشاركة أمام الزمالك بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة بهما، وقيدهما في قائمة الفريق، ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، فيما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 41 نقطة.