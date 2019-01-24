زاكيروني يطالب الجماهير الإماراتية بدعم المنتخب

طالب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني مدرب منتخب الإمارات، الجماهير الإماراتية بدعم الفريق خلال لقائه المرتقب مع نظيره الأسترالي يوم الجمعة في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة حاليا.

وقال زاكيروني، في مؤتمر صحافي عقده يوم الخميس للحديث عن المباراة: عامل اللعب على ملعبنا وأمام جماهيرنا سيكون دافعا كبيرا لنا، نتمنى رؤية أعداد هائلة من الجماهير في المباراة المقبلة، والتأهل للدور قبل النهائي حتى ندخل السعادة في قلوب جميع الشعب الإماراتي.

وبدت المؤازرة الجماهيرية لمنتخب الإمارات محدودة إلى حد بعيد خلال البطولة حتى الآن، غير أن الفوز الصعب الذي حققه الفريق على منتخب قيرغيزستان بعد لعب الوقت الإضافي في دور الستة عشر للمسابقة، أشعل الأجواء داخل المسابقة، وأنعش آمال أصحاب الأرض في التتويج باللقب للمرة الأولى.

ويفتقد منتخب الإمارات خدمات مدافعه المصاب خليفة مبارك، وكذلك خميس إسماعيل بداعي الإيقاف.