مهرجان أهداف بين الزمالك وبيراميدز في قمة مثيرة

وضع بيراميدز حدا لانتصارات مضيفه الزمالك التي استمرت طوال مبارياته التسع الأخيرة ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما تعادل معه 3 - 3 يوم الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة للمسابقة.

ورغم التعادل، ظل الزمالك متربعا على الصدارة برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، متفوقا بفارق أربع نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 19 مباراة.

واتسمت المباراة بالإثارة والندية على مدار شوطيها، حيث ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يكتفي كلا الفريقين بالحصول على نقطة وحيدة، وبادر الزمالك بتسجيل هدف مبكر حمل توقيع محترفه التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة الثامنة، لكن البوركيني إيريك تراوري سجل هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 15، وأضاف المحترف البرازيلي ماركوس كينو الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 37، لكن فرحة الضيوف بهدف التقدم لم تستمر طويلا، عقب تسجيل محمود علاء هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 42، لينفرد بصدارة قائمة ترتيب هدافي المسابقة برصيد عشرة أهداف.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما عاد ساسي لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث للزمالك وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 65، لكن الفريق الأبيض اضطر للعب بعشرة لاعبين بعدما تلقى لاعبه عبدالله جمعة البطاقة الحمراء في الدقيقة 70، واستغل بيراميدز النقص العددي في صفوفه منافسه، بعدما أدرك نجمه السوري عمر خربين التعادل في الدقيقة 85، في ظهوره الرسمي الأول مع الفريق، الذي انضم إليه مؤخرا من فريق الهلال السعودي.