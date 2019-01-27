عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عربية

النجم الساحلي يهزم الرجاء البيضاوي بثنائية في كأس زايد

المصدر: الرباط - رويترز
يقام لقاء الإياب في الثامن من فبراير
رابط مختصر

اقترب النجم الساحلي التونسي من بلوغ المربع الذهبي لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم بعد فوزه 2 - صفر على مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي في الرباط يوم السبت في ذهاب دور الثمانية.

وجاء هدف التقدم للنجم الساحلي في الدقيقة 57 عبر المهاجم إيهاب المساكني بعد ركلة حرة واستغلال لسوء إبعاد من الحارس محمد بوعميرة. وعلى عكس مجريات اللعب وفي الدقيقة الأخيرة ومن هجمة مرتدة سريعة تمكن فراس بن العربي من إضافة الهدف الثاني للفريق الزائر ليعزز الفريق التونسي تفوقه التاريخي على حساب الرجاء.

وجاءت أول فرصة للرجاء، المدعوم بأكثر من 20 الف مشجع، في الدقيقة 14 من انفراد المهاجم زكريا حدراف لكن الحارس مكرم البديري أبعد مصدر الخطورة. وبعد هدف النجم الساحلي أضاع القائد بدر بانون أخطر فرصة للتعادل في الدقيقة 70 بتسديدة ارتدت من العارضة.

ويكفي النجم التعادل بأي نتيجة في ملعبه في سوسة يوم الثامن من فبراير المقبل ليبلغ الدور قبل النهائي.

كلمات دالّة

#كأس زايد للأندية الأبطال, #الرجاء البيضاوي, #النجم الساحلي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر