الحضري يؤجل اعتزاله وينتقل إلى فريق النجوم المصري

أعلن نادي النجوم المنتمي للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين، أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا يوم الثلاثاء لتقديم صفقاته الجديدة لوسائل الإعلام وعلى رأسها الحارس المخضرم عصام الحضري الذي انتقل رسميا للنادي.

وقال النجوم في بيان صحافي: سيتم عقد مؤتمر صحافي لتقديم الصفقات الجديدة للنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لوسائل الإعلام، تعاقد النجوم مع ستة لاعبين هم الغيني لاما كولين من بتروجت وديدييه كوري القادم من ساحل العاج ولاعب الاتحاد السكندري والنيجيري توسين أومويلي بالإضافة إلى أيمن الغباشي وأحمد العش والحضري.

وتراجع الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق عن الاعتزال الدولي على أمل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر منتصف

العام الحالي، واعتزل الحضري "46 عاما" دوليا عقب مشاركته مع مصر في كأس العالم 2018 في روسيا.