زاكيروني: واثق من الفوز على قطر والتأهل إلى النهائي

اعتبر الإيطالي ألبيرتو زاكيروني مدرب منتخب الإمارات أن تصاعد مستوى الفريق سيكون الأساس لبلوغ المباراة النهائية لكأس آسيا، مؤكدا ثقته في قدرات لاعبيه على تجاوز قطر في نصف النهائي.

ويلتقي المنتخب الإماراتي الإماراتي مع نظيره القطري يوم الثلاثاء على استاد محمد بن زايد في أبوظبي في الدور قبل النهائي لكأس آسيا المقامة الإمارات.

وقال زاكيروني في المؤتمر الصحافي يوم الاثنين: صحيح أن فريقنا عانى من بعض الصعوبات في الدور الأول وفي دور الـ16، خاصة بمواجهة الفرق التي تلعب بتكتل دفاعي، ولكن مستوانا استمر في التصاعد، وهو ما ظهر في المباراة الأخيرة، وأنا واثق أننا سنتجاوز المنتخب القطري من خلال الأداء العالي والتركيز.

وأضاف: سنلعب المباراة بطموح كبير وبأفضل مستوى ممكن من أجل تحقيق طموحنا في التأهل للمباراة النهائية.. منذ بداية تسلمي مهمة تدريب منتخب الإمارات كان هدف الجميع في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم واللاعبين والجهاز الفني والإداري هو الفوز بلقب كأس آسيا.