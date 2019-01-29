الحضري: فريق النجوم المصري تحدٍ جديد في مسيرتي

أبدى الحارس الدولي عصام الحضري، سعادته بالانضمام لنادي النجوم المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مشيرًا إلى أنها خطوة جديدة في مسيرته الكروية.

وقال الحضري في المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي النجوم يوم الثلاثاء بالقاهرة للإعلان عن الصفقة: في البداية أشكر مجلس إدارة نادي النجوم، وكل زملائي الجدد في الفريق وأحمد سامي المدير الفني للفريق، سعيد بالتواجد في نادي النجوم، وهي خطوة جديدة ومهمة وتحدي جديد في مسيرتي الكروية.

وأضاف: القريب من الحضري يعلم جيدًا كيف أفكر دائمًا في خطواتي الجديدة ومرة أخري سعيد للتواجد مع نادي النجوم، وأتمني أن نتكاتف سويًا لإنهاء الموسم بشكل طيب في الدوري.

وأعلن محمد الطويلة رئيس نادي نجوم إف سي، توقيع عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي السابق والمنتخب المصري، على عقود انضمامه لصفوف النجوم لمدة ستة اشهر فقط، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وقال الطويلة: وقعنا مع الحضري عقدًا لنهاية الموسم، وقابل للتجديد لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأضاف الطويلة: هدفنا الاستثمار في الحضري والاستفادة من خبراته سواء داخل أو خارج الملعب، وأراهن على قدرته على العطاء لمدة أربع سنوات مقبلة، وسيشارك في أمم أفريقيا 2019.