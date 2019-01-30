نهائي كأس آسيا.. يبتسم لمنتخبات غرب القارة ضد الشرق

تتفوق منتخبات غرب آسيا في المباريات النهائية على شرق القارة، ويلتقي اليابان وقطر يوم الجمعة في نهائي كأس آسيا 2019 على أرضية استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ووصل المنتخب القطري إلى النهائي، بعد فوزه على الإمارات 4-0، يوم الثلاثاء، بينما تأهلت اليابان عقب تجاوزها إيران 3-0.

وتعد مباراة اليابان وقطر السادسة بين منتخبات الشرق والغرب في نهائي القارة الآسيوية، ونجحت منتخبات الغرب في الظفر بالكأس 4 مرات، بداية من حصول إيران على لقب 1972، وبعدها بثمانية أعوام حققت الكويت اللقب بعد على حساب كوريا الجنوبية.

وواصل المنتخب السعودي سلسلة نجاحات غرب القارة، بعد حصول "الأخضر" مرتين على اللقب في 1984 و1988، على الصين وكوريا الجنوبية.

وتمكنت منتخبات شرق القارة من الفوز في مباراتين فقط، وحققهما المنتخب الياباني في 1992 و 2000 ضد المنتخب السعودي، وكان آخر لقاء جمع بين منتخبات الشرق والغرب في النهائي القاري في نسخة 2000.