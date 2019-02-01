تعرف على طريقة تجنيس اللاعبين في الاتحاد الآسيوي

أوضحت الوثائق الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم البنود المطلوبة لتغيير جنسية اللاعب وارتداء قميص منتخبه والتي يصل عددها إلى 5 وعد من الفقرات.

ويظهر البحث في الوثائق الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى ما يسمى بالإنجليزية "competition-operations-manual-2019-edition" الصادر لعام 2019 في الملحق رقم 3 وتحت عنوان تسجيل اللاعبين الحاصلين على جنسية جديدة، فيتم طلب توفير الوثائق التالية، البند الأول هو ورقة التسجيل الرسمية للاعبين مرفق بها صورة فوتوغرافية من النوع المخصص لجوازات السفر، والبند الثاني هو أن يقوم اللاعب بتوفير واحدة من الوالثائق المدرجة في التصنيف التالي، (أ) وفيها جزئين، أولا، خطاب من الاتحاد الأهلي الذي كان ينتمي له بجنسيته أو بلد الميلاد مع الإفصاح عن كونه لم يسبق له تمثيل ذلك البلد، سواء بشكل تام أو جزئي كلاعب في منتخباتها في مسابقة رسمية بأي فئة كانت في لعبة كرة القدم، وثانيا، رسالة من اللاعب يعلن فيها أنه لم يسبق له اللعب في صفوف أي منتخب لاي اتحاد أهلي سواء بشكل كامل أو جزئي في أي نوع من منافسات كرة القدم، وفي (ب) قرار من لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي يسمح للاعب بتغيير الاتحاد الأهلي الذي ينتمي له والبند الثالث يتطلب نسخة واضحة من جواز سفر اللاعب للبلد التي يرغب بتمثيلها، والرابع، نسخة واضحة من الهوية الوطنية للاعب.

وفي البند الخامس عدة متطلبات وهي، إذا كان اللاعب يرغب بالاعتماد على البند الثاني فقرة (أ) وليس البند الثاني فقرة (ب) فإنه يجب أن يقوم بتوفير الوثائق التالية، دليل على أن والده أو أمه ولدا في منطقة تنتمي إلى دولة ذلك الاتحاد الكروي، ودليل على أن هذا الشخص، الأب أو الأم، هو الوالد أو الوالدة البيولوجية له.

وأيضا، دليل على أن الجد أو الجدة ولدا في منطقة تنتمي إلى دولة ذلك الاتحاد الكروي، دليل على أن ذلك الشخص هو الجد أو الجدة البيولوجي له، ودليل على أن اللاعب عاش لفترة متواصلة في منطقة تنتمي إلى دولة ذلك الاتحاد الكروي لما لا يقل عن 5 أعوام بعد بلوغه سن الـ18، دليل على أن اللاعب قد ولد في منطقة تنتمي إلى دولة ذلك الاتحاد الكروي.