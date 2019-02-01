قطر تتوج بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها

توج المنتخب القطري بلقب كأس الأمم الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على نظيره الياباني 3 - 1 يوم الجمعة على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي في المباراة النهائية للنسخة السابعة عشرة من البطولة التي احتضنتها الإمارات.

وافتتح المعز علي عبد الله التسجيل للمنتخب القطري في الدقيقة 12، ثم أضاف عبد العزيز حاتم الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، رد المنتخب الياباني بهدف سجله تاكومي مينامينو في الدقيقة 69 قبل أن يختتم أكرم حسن عفيف التسجيل بالهدف الثالث للمنتخب القطري وسجله من ضربة جزاء في الدقيقة 83.

أما المنتخب الياباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب، فقد أخفق في التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، علما بأنه توج باللقب الرابع في نسخة 2011 التي احتضنتها قطر.

وتلقى المنتخب الياباني الهزيمة للمرة الأولى في النهائي الآسيوي، حيث حقق الفوز في جميع المرات الأربع السابقة التي وصل فيها إلى النهائي.

وطوال مشواره في نسخة 2019، سجل المنتخب القطري إجمالي 19 هدفا، ولم تهتز شباك الفريق سوى بهدف وحيد جاء خلال المباراة النهائية، وكانت مواجهة اليوم هي الخامسة بين الفريقين في تاريخ مشاركاتهما ببطولات كأس آسيا، وكان اللقاء الأول بين الفريقين انتهى بفوز العنابي، بينما حقق الساموراي فوزا واحدا، وتعادل الفريقان في مباراتين، قبل أن يحقق المنتخب القطري انتصاره الثاني اليوم.