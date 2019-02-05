الشارقة يقلب تأخره أمام الظفرة ويعزز صدارته للدوري

قلب فريق الشارقة تأخره بهدف أمام ضيفه الظفرة إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإماراتي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز الوحدة على اتحاد كلباء 4 - 2.

وتقدم الظفرة بهدف سجله عبد الله إسماعيل الرفاعي في الدقيقة السادسة وتعادل الشارقة عن طريق إيغور كورونادو في الدقيقة 78 من ركلة جزاء قبل أن يسجل معتصم ياسين هدف الفوز للشارقة في الدقيقة 89.

ورفع الشارقة رصيده إلى 34 نقطة ليعزز صدارته لجدول الترتيب، وتوقف رصيد الظفرة عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف خلف الوصل.

وفي المباراة الثانية، فاز الوحدة على مضيفه اتحاد كلباء 4 - 2. وسجل أهداف الوحدة ليوناردو دا سيلفا في الدقيقة 17 من ركلة جزاء وسيبستيان تيغالي في الدقيقة 22 وسلطان علي الغافري في الدقيقة 32 ومراد باتنا في 38 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي اتحاد كلباء ميكي راوس في الدقيقتين 72 و85.

ورفع الوحدة رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف بني ياس، وتوقف رصيد اتحاد كلباء عند 18 نقطة في المركز الثامن.