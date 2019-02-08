النجم الساحلي أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس زايد

تأهل النجم الساحلي التونسي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، رغم هزيمته أمام الرجاء الرياضي المغربي صفر - 1 يوم الجمعة في إياب دور الثمانية.

وكان النجم الساحلي قد تغلب على منافسه المغربي في عقر داره 2 - صفر في مباراة الذهاب في 26 يناير الماضي، وبذلك تأهل الفريق التونسي للمربع الذهبي فائزا بنتيجة إجمالية 2 - 1.

وجاء هدف الفوز للرجاء الرياضي في مباراة اليوم في الدقيقة 30 وسجله محسن ياجور لكنه لم يكن كافيا لقب موازين المواجهة. وأنهى النجم الساحلي المباراة بعشرة لاعبين فقط ، حيث طرد عمار الجمل من صفوف الفريق في الدقيقة 89 لحصوله على الإنذار الثاني.