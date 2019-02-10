الاتحاد الإفريقي يعيد الإسماعيلي إلى دوري الأبطال

قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) رفع الإيقاف عن النادي الإسماعيلي المصري وإعادته مجددا للمشاركة في منافسات دوري أبطال إفريقيا بنسختها الحالية وذلك بعد قبول تظلمه، بحسب ما أعلنه النادي على موقعه الرسمي.

وعقد الاتحاد الإفريقى يوم الأحد، جلسة استماع بحضور المستشار محمد الكلية أمين صندوق الإسماعيلى، ونهاد حجاج المستشار القانوني ونصر عزام محامي النادي للبت في التظلم الذي تقدم به مسؤولو الدراويش ضد عقوبة الإقصاء من البطولة.

وأقر الاتحاد الإفريقي بعد الاستماع لشهادة طرفي الأزمة وقراءة الملف، الذي تم التقدم به بصحة تظلم الإسماعيلي وإعادة الفريق لمنافسات البطولة.

واستند مسؤولو الإسماعيلى في تظلمهم للمادة 12 من لائحة الاتحاد الإفريقي والتي تنص على وجوب نزول الجماهير لأرض الملعب أو إصابة أحد أفراد الفريق الضيف لإصدار عقوبة الإقصاء، وهو ما لم يتحقق في مباراة الدراويش مع الإفريقي التونسي.

وكان الاتحاد الإفريقي قد استبعد الإسماعيلي من البطولة عقب أعمال شغب قامت بها جماهير الإسماعيلي خلال مباراة الفريق الأخيرة في البطولة أمام ضيفه الإفريقي التونسي، ما أدى إلى إلغاء اللقاء وكانت النتيجة وقتها تقدم الإفريقي 2 - 1.