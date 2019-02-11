وفد سعودي في بغداد تمهيداً لبناء ملعب عالمي

بدأ الوفد السعودي في بغداد البت في تفاصيل الملعب العالمي المهدى من الملك سلمان بن عبدالعزيز للعراق، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الفنية المشرفة على إنشاء الملعب.

وتحدث سفير السعودية في العراق ووزير الشباب والرياضة العراقي ورئيس اللجنة الفنية المشرفة على إنشاء الملعب العالمي.

وقال عبدالعزيز الشمري، سفير السعودية في العراق: ناقشنا الخطوات الأولى لهدية الملك سلمان للعراق، واستعرضنا الكثير من التفاصيل حول الخطوات الأولى. فيما أضاف أحمد العبيدي، وزير الشباب والرياضة العراقي، بأن العديد من الجلسات تم تنسيقها، وقال "ستقام أكثر من جلسة لوضع الخطوات الزمنية حتى يتم الإعلان عن التفاصيل".

وقال عبد الرحمن بن حمد، رئيس اللجنة الفنية المشرفة على إنشاء الملعب: سننسق مع الجانب السعودي لنصل إلى قرار حول موقع الملعب النهائي.