الشارقة يعزز صدارته للدوري بفوز مثير على النصر

عزز الشارقة موقعه على قمة ترتيب الدوري الإماراتي، عقب فوزه المثير 1 - صفر على مضيفه النصر يوم الخميس في المرحلة الخامسة عشرة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز الجزيرة 5 - صفر على مضيفه الفجيرة.

وواصل الشارقة التحليق في الصدارة برصيد 35 نقطة، متفوقا بفارق خمس نقاط على أقرب ملاحقيه العين، الذي يواجه مضيفه الظفرة يوم الجمعة في المرحلة ذاتها، وتجمد رصيد النصر، الذي تلقى خسارته السابعة في المسابقة هذا الموسم عند 16 نقطة في المركز التاسع.

ارتدى ريان مينديز ثوب التألق في اللقاء، عقب تسجيله هدف الشارقة الوحيد في الدقيقة 74، مستغلا النقص العددي في صفوف النصر، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 43، عقب حصول لاعبه طارق أحمد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 43.

وشهدت الدقائق الأخيرة أحداثا مثيرة، بعدما قرر حكم المباراة إلغاء هدف أحرزه روني فيرنانديز لاعب النصر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، ليواصل الشارقة انتفاضته في المسابقة بتحقيق فوزه الرابع على التوالي.