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انتقال ملكية بيراميدز إلى الإماراتي الشامسي

المصدر: القاهرة - د ب أ
بيراميدز في مباراة سابقة بالدوري المصري
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أعلن نادي بيراميدز المصري عن نقل ملكيته بالكامل من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وذكر نادي بيراميدز، في بيان رسمي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": يعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق تركي آل الشيخ في مصر.

وأضاف البيان: أعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لسالم الشامسي مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية بالنادي.

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#بيراميدز, #تركي آل الشيخ, #آل الشيخ

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