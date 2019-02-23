مشروع مصري إنجليزي مشترك للبحث عن "صلاح" جديد

فتح برنامج تنمية المهارات الأساسية الذي أطلقه الدوري الإنجليزي الممتاز بشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني في القاهرة، الباب أمام حوالي 120 مدربا محليا لاكتشاف أكثر من 80 ألف طفل من خلفيات متنوعة، على أمل تحقيق إنجاز مشابه لمسيرة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري.

وأكد بول هيوز أحد مديري البرامج لـ"العربية" أن تجربة صلاح قد تتكرر مع أي من هؤلاء الأطفال طالما امتلكت مصر مدربين أكفاء.

ويستهدف البرنامج الذي يغطي محافظات مختلفة في مصر الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، ويعد بمثابة فرصة لتطوير مهارات المدربين لاقتناص المواهب الصغيرة، ومن بين المشاركات في البرنامج، تمكنت مدربات من إحداث تطوير في كرة القدم النسائية في مصر.

وأكدت المدربة فايزة حيدر أن المشروع نجح بإقناع الأهالي في عدة مناطق بالسماح للفتيات بلعب كرة القدم وتشكيل فرق لها.

وشارك أكثر من ثلاثة آلاف مدرب وحكم في دورات برنامج المهارات الأساسية في مصر منذ انطلاقتها عام 2007، والآن يقدمون دورات تعلم كرة القدم في مناطق مختلفة من البلاد، حيث تمكنوا من مساعدة آلاف الشباب على تعلم وتنمية مهارات كروية جديدة.