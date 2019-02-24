بعد ادعائه الإصابة.. الوحدة الإماراتي يستبعد مراد باتنا

قررت شركة كرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي استبعاد المغربي مراد باتنا من قائمة الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا وذكر النادي الإماراتي أن السبب في استبعاد اللاعب هو أنه ادعى الإصابة في المباراة الأخيرة للفريق بالدوري أمام الوصل.

وأوضح نادي الوحدة في بيانه الذي أعلنه يوم الأحد: "بناء على طلب الجهاز الفني بالفريق الأول تم استبعاد اللاعب مراد باتنا من البطولة الآسيوية 2019 حيث تبين أن اللاعب ادعى الإصابة".

وأضاف البيان: "تعبر شركة كرة القدم عن خيبة أملها من ادعاءات اللاعب المتكررة من الإصابات على الرغم من أن جميع الفحوص الطبية التي أجريت للاعب أثبتت خلوه من الإصابة مما يؤثر على المستوى الفني للفريق".

يذكر أن نادي الوحدة يحتل المركز السادس في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 24 نقطة، في المسابقة التي يتصدرها حاليا نادي الشارقة برصيد 40 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب المنافسين، وهو نادي العين.