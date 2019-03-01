الجزيرة يهزم عجمان بثلاثية ويضغط على العين

استعاد الجزيرة توازنه بفوزه 3 - صفر على عجمان ليصعد للمركز الثالث في دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم يوم الجمعة.

وسجل البرازيلي ليوناردو بيريرا هدفا في الشوط الأول، ثم أضاف علي مبخوت وعبد الله رمضان هدفين بين الدقيقتين 70 و76 ليعوض الجزيرة هزيمته من بني ياس في الجولة السابقة.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 34 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف العين صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد عجمان عند 23 نقطة بالمركز الثامن. وعزز الظفرة موقعه في المركز السابع بعد فوزه 2-1 على دبا الفجيرة متذيل الترتيب بفضل ثنائية البرازيلي رومولو.

ويتصدر الشارقة المسابقة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه العين قبل أن يواجه الفجيرة يوم الجمعة.