الاتحاد العربي يحدد موعد مباراتي الهلال والأهلي

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن موعد نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، الذي تقرر أن يقام في 18 أبريل المقبل على أرضية ملعب هزاع بن زايد بنادي العين في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال الاتحاد العربي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تم تحديد مواعيد المباريات المتبقية في دور نصف النهائي للبطولة، بعد التنسيق مع الاتحاد السعودي وناديي الهلال والأهلي، حدد موعد المباراة الختامية في الـ 18 من شهر أبريل القادم في مدينة العين.

ويستضيف الهلال مواجهة الذهاب ضد الأهلي في 17 مارس على أن تلعب مباراة الإياب في 15 أبريل، وتلعب مباراة الإياب بين المريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي في 29 مارس الجاري بالعاصمة السودانية الخرطوم، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز النجم بهدف دون مقابل.