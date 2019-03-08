الرميثي: أراهن على برنامجي.. ولم أنسق مع سلمان آل خليفة

أكد محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالإمارات، أنه يريد إصلاح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والارتقاء باللعبة في مختلف أنحاء القارة.

وأعلن الرميثي، يوم الخميس، برنامجه الانتخابي خلال مؤتمر صحافي بمتحف اللوفر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كشف عبره عن برنامج ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الدورة الانتخابية المقبلة 2019-2023.

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: جاء اختيار متحف اللوفر لتقديم برنامجي الانتخابي، لأنه يمثل مكانة سياحية قيمة لدولة الإمارات والعاصمة أبوظبي، ورسالة إلى العالم بأننا دولة تمازج ثقافي وتربطنا بالعالم علاقات ثقافية مميزة، ويحتوي اللوفر على الكثير من القطع من دول شقيقة وصديقة ورأينا أنه مكان مناسب لعقد المؤتمر الصحافي.

وأضاف: أراهن على خبرتي الطويلة في مجال كرة القدم، وتاريخي حافل، وعلى العلاقات الشخصية التي تربطني بأغلب المسؤولين في آسيا ودعم دولتي في المقام الأول وبرنامج انتخابي الطموح، وإذا التزمنا بهذا البرنامج فإنه سيجني ثماره في السنوات المقبلة.

وحول حظوظه في الفوز بمقعد رئاسة اتحاد الكرة الآسيوي: حظوظي كشخص مخضرم في الرياضة، وتعاملت مع العديد من المسؤولين في الاتحادات الآسيوية ويعلمون طريقة تعاملي والأخلاق التي تربيت عليها.

ونفى الرميثي وجود أي تنسيق بين المرشحين الثلاثة، وقال: تربطنا صداقة منذ زمن طويل وأحترمهم، ووجود ثلاثة مرشحين يعد أمرا جيدا.

وينافس محمد خلفان الرميثي كل من الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة "البحرين" الرئيس الحالي للاتحاد القاري، وسعود عبد العزيز المهندي "قطر".