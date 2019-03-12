أرسنال يزور دبي ويواجه النصر الإماراتي ودياً

وقّع نادي النصر الثقافي الرياضي وإدارة نادي أرسنال اتفاقية تهدف إلى استضافة أبرز نجوم الفريق الإنجليزي في دبي للمشاركة في مباراة ودية ضد النادي الإماراتي، تأتي المباراة في إطار تدشين استاد آل مكتوم رسمياً يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت "الإمارات".

واستضاف نادي النصر خلال السنوات الماضية أشهر الأندية العالميةk كان من بينها فريق أرسنال في نوفمبر 1976، ومن جهته، قال مدرب فريق أرسنال أوناي إيمري: تتميز دبي بمرافقها ويشرفنا أن نكون جزءاً من احتفالات الافتتاح الرسمي للاستاد الجديد. ويسرنا أن يقوم الفريق بتدريباته في طقس دافئ بعيداً عن الروتين، خصوصاً قبيل مواجهات المرحلة النهائية من الموسم، واجهنا نادي النصر مرة واحدة قبل سنوات في نوفمبر 1976، وقد سجل خلال المباراة مالكوم ماكدونالد وجون ماثيوز وجون رادفورد أهدفاً.

وتشكل المباراة جزءاً أساسياً من استعدادات أرسنال لمواجهة نادي نيوكاسل يونايتد يوم الاثنين 1 أبريل 2019 ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويزور فريق نادي أرسنال، خلال فترة وجوده في دبي الممتدة لخمسة أيام، قصر الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، ومركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة.

وتبدأ أسعار تذاكر المباراة من 100 درهم، وستكون متوفرة في نادي النصر وعبر موقع بلاتينيوم خلال الأيام القادمة.