"فتاوى القرضاوي" تثير مخاوف جماهير مونديال قطر

أبدت صحيفة أميركية مخاوفها من إقامة مونديال 2022 في قطر، وذلك بسبب الفتاوى المتشددة لرجل الدين يوسف القرضاوي، الذي يستقر في الدوحة، حول وجوب قتل غير المسلمين تحت أي ظرف.

ونشرت صحيفة "ذا دايلي كولر" الأميركية يوم الثلاثاء تقريراً أبدت من خلاله مخاوفها من إقامة المونديال في الدوحة، كونه يهدد سلامة الجماهير التي ستزحف إلى قطر لدعم منتخبات بلادها، مستدلة بعدة خطابات ألقاها القرضاوي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الجماعات الإرهابية.

ونقلت الصحيفة بعضاً من خطابات القرضاوي عبر قناة الجزيرة المملوكة لحكومة قطر، ومنها خطاب شهير عرض في 2009 قال فيه الرجل المصري بعد الثناء على الزعيم النازي أدولف هتلر: طوال التاريخ يرسل الله من يعاقب اليهود، وآخرهم هتلر عندما أحرقهم، وفي المرة المقبلة سيرسل إليهم المؤمنين ليبيدوهم عن بكرة أبيهم.

وفي يناير من ذات العام، أبدى القرضاوي استعداده للمشاركة شخصياً في إبادة غير المؤمنين، معترفاً بأن تلك قضيته الشخصية، ولن يشعر بالراحة حتى ينجز مخططه.

وواصلت الصحيفة التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقراً لها: ألف القرضاوي ما يزيد عن 120 كتاباً تحريضياً بدعم من النظام القطري، ووصلت تلك الكتب إلى مسجد في مدينة بوسطن، وثبت أن منفذي العملية الإرهابية في المدينة ذاتها عام 2013، كانا يترددان بشكل مستمر على المسجد.

وباتت قطر تحت ضغط متزايد قبل 4 أعوام من إقامة المونديال على أراضيها، بعد فضائح الفساد التي لم تتوقف، وآخرها التقرير الذي نشرته صحيفة "صنداي تايمز" حول دفع ما يقارب مليار دولار أميركي إلى "فيفا" من أجل الحصول على تنظيم كأس العالم 2022، بالإضافة إلى تقارير أخرى حول المعاملة السيئة التي يتلقاها العمال في الملاعب والمشاريع الخاصة بالمناسبة.