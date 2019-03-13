عراقيون يتطلعون لمنع احتكار "بي إن سبورتس"

طالب عراقيون باتخاذ إجراءات مماثلة للتي قام بها الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدما حصل على قرار من الاتحاد الآسيوي، يفيد بإلغاء احتكار قنوات "بي إن سبورتس" القطرية لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية.

وقال فراس الدليمي، صحافي رياضي لـ "العربية": لا يحق لـ "بي إن سبورتس" أن تحتكر عرض هذه المباريات فقط لها، لاسيما أن الجماهير العربية لها الحق بأن تنقل المباريات لأبناء شعبها من أجل التمتع بحق مشاهدة المباريات.

وذهب متابع رياضي إلى أن هناك شريحة كبيرة لا تمتلك إمكانات الاشتراك في الشبكة القطرية، مطالباً بضرورة اتخاذ الاتحاد قرارا لوقف احتكار قنوات "بي إن سبورتس".