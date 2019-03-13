مطالبات مصرية بإيقاف احتكار "بي إن سبورتس"

وجد قرار الاتحاد الآسيوي بإلغاء احتكار قنوات "بي إن سبورتس" القطرية لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية، ترحيباً كبيراً في مصر، لاسيما أن العديد من الجماهير الرياضية لا تجد سبيلاً لمتابعة البطولات سوى عن طريقة "المقاهي"، في ظل الاحتكار الذي تمارسه القنوات القطرية.

وقال المحامي عوض الترساوي لـ "العربية" أن هناك 3 قضايا وجهت إلى "بي إن سبورتس"، من أجل تعويض الاتحاد المصري لكرة القدم والمستهلك المصري، وتعتمد مصر على أسانيد قانونية للحصول على قرار موازٍ للذي حصل عليه الاتحاد السعودي.

وذكر مشاهد رياضي: زمن الاحتكار انتهى، ويجب أن نشاهد المباريات في منازلنا وليس عبر المقاهي.

وسبق ورفع جهاز حماية المنافسة في مصر دعوى سابقة ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ورئيسه السابق عيسى حياتو، متهماً إياهم باختراق قانون حماية المنافسة المحلي.