الجماهير الأردنية تطالب بكسر احتكار "بي إن سبورتس"

تواصلت مطالبات الجماهير العربية لمنع احتكار قنوات "بي إن سبورتس"، بعد نجاح السعودية في كسر احتكار الشبكة القطرية، بعدما ألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم احتكار قنوات "بي إن سبورت" القطرية لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية.

وقال متابع رياضي لـ"العربية": أنا ضد الاحتكار، لأن "بي إن سبورتس" تحتكر كل الألعاب الرياضية. وأكد آخر أن العديد من الجماهير لا تمتلك الإمكانات المادية للاشتراك في القنوات القطرية، وبالتالي تم حرمان هذه الطبقة من متابعة الأحداث الرياضية.

وطالبت الجماهير الأردنية بإلغاء البث الحصري للشبكة القطرية والخاص بالمنافسات الرياضية، لاسيما أن قرار الاحتكار للمنافسات الآسيوية يفتح المجال لإلغاء بطولات أخرى، خاصة بعد أن وجدت الخطوة الناجحة ردود فعل واسعة من قبل متابعين من دول عربية وخليجية، أكدوا تأييدهم للخطوة.

وتأتي التحركات ضد قنوات "في إن سبورتس" لوجود مخالفات قانونية ونظامية، وقعت بها الشبكة القطرية، التي أدخلت السياسة في الرياضة خلال تغطياتها للعديد من الأحداث الرياضية.