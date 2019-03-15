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الوصل الإماراتي يمدد عقد الروماني ريجيكامب لموسمين

المصدر: دبي - د ب أ
ريجيكامب مدرب الوصل الإماراتي
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أعلن نادي الوصل الإماراتي الذي ينافس في دوري الخليج العربي للكرة القدم "الدوري الإماراتي" عن تمديد عقد مدربه الروماني ريجيكامب لموسمين إضافيين.

وكان ريجيكامب قد تولى مسؤولية الوصل خلفًأ للأرجنتيني إوستافو كوتيروس بداية العام الجاري، حيث تسلم المهمة من حسن العبدولي الذي تم تعيينه وقتها كمدرب مؤقت.

وسبق لريجيكامب أن تولى تدريب الوحدة الإماراتي، ومن قبله الهلال السعودي، كما تولى تدريب ستيوا بوخارست الروماني في فترة من مسيرته.

وأعلن النادي أنه سيكشف عن تفاصيل تجديد عقد المدرب الروماني، وذلك من خلال مؤتمر صحفي سيعقد خلال الأيام المقبلة.

كلمات دالّة

#الوحدة, #الهلال, #ريجيكامب, #الوصل

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