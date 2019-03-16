وزير الإعلام البحريني: الاحتكار حرم العرب من كرة القدم

كشف علي الرميحي وزير شؤون الإعلام البحريني أن احتكار شبكة قنوات beIN Sports القطرية يحرم 90% من المشاهدين العرب متابعة مباريات كرة القدم، وذلك عقب أيام من إلغاء الاتحاد الآسيوي احتكار القنوات القطرية لمسابقاته في السعودية.

وقال الرميحي خلال رعايته أعمال منتدى السلطة الرابعة الذي أقامه نادي الإعلام بجامعة البحرين: بحسب دراسة قدمها اتحاد إذاعات الدول العربية، 90% من المشاهدين العرب تم حرمانهم من مشاهدة كرة القدم بسبب الاحتكار. وواصل: محكمة العدل الأوروبية قررت قبل سنوات عندما نظمت ألمانيا كأس العالم 2006، وصدر الحكم بفك تشفير 8 قنوات وترك الأمر للمشاهد لأن هناك ما يدعى بـ"حق الجمهور" وأن من حق المشاهد متابعة منتخب بلاده، وهذا حق من حقوق الانسان تم حرمانه منه لأهداف رسمت بشكل سياسي. مشيراً إلى وجود تحركات على المستوى الإقليمي والدولي لوقف انتهاك حق الجمهور في متابعة فرقه الوطنية.

وكان اتحاد القدم السعودي قد أعلن منتصف الأسبوع الماضي تلقيه خطاباً من نظيره الآسيوي يؤكد فيه إلغاء احتكاره للمسابقات القارية في السعودية، ابتداءً من مباراة الهلال والدحيل القطري التي تم نقلها عبر قنوات الإنترنت الخاصة بالاتحاد الآسيوي.

وكتب الاتحاد السعودي في بيانه: جاءت خطوة إلغاء احتكار بث المسابقات الآسيوية في السعودية، بناء على ما اطلع عليه الاتحاد الآسيوي من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث bein sports للمخالفات القانونية والنظامية التي ارتكبتها، وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل المسابقات الآسيوية للمتابعين في السعودية.



ولقيت خطوة الاتحاد السعودي لكرة القدم ترحيباً كبيراً على المستوى الإقليمي، وأصدر اتحاد كرة القدم في البحرين بياناً يؤكد فيه رغبته باتخاذ الإجراءات ذاتها التي اتخذتها السعودية، كما أبدى متابعون من مختلف الدول العربية عبر وسائل التواصل الاجتماعي رغبتهم بأن تتخذ دولهم ذات الخطوات، وإيقاف احتكار beIN Sports للمسابقات في آسيا وإفريقيا.