الرميثي ينسحب من سباق "الآسيوي"

سرت أنباء إعلامية عن سحب محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي في الانتخابات التي ستعقد الشهر المقبل.

وكان الرميثي قد أعلن ترشحه لمنافسة البحريني الشيخ سلمان آل خليفة أواخر العام الماضي، قبل أن يعلن ذلك رسمياً مطلع الشهر الجاري عبر مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ورجحت مصادر إعلامية أن يعلن الرميثي سحب ترشحه رسمياً خلال الساعات المقبلة، وإذا ما حدث سيبقى رئيس الاتحاد الآسيوي وحيداً في السباق الانتخابي.

وتعقد انتخابات الاتحاد الآسيوي في السادس من أبريل المقبل بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وتستمر الدورة حتى 2023.