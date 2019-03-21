المنتخب الكويتي يتعادل سلبياً مع نيبال في تجربة ودية

حقق منتخب الكويت لكرة القدم تعادلاً سلبياً أمام ضيفه النيبالي يوم الخميس في مباراة ودية، هي الأولى بين موعدين يقام ثانيهما يوم الاثنين، وتأتي المباراتان ضمن تحضيرات "الأزرق" لخوض التصفيات التمهيدية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكانت مباراة يوم الخميس السادسة التي يخوضها المنتخب بقيادة المدرب الكرواتي روميو يوزاك الذي تعاقد معه الاتحاد الكويتي في يوليو الماضي، حيث سبقتها خمس مباريات ودية، أقيمت أربع منها في الكويت، وتعادل فيها "الأزرق" مع العراق 2-2، وتغلب على لبنان بهدف، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة أمام أستراليا برباعية نظيفة، وأخرى أمام سوريا 1-2، وفي ديسمبر الماضي، حقق فوزاً لافتاً على مضيفه الإماراتي بهدفين نظيفين.

ومارس المنتخب الكويتي ضغطاً على نيبال منذ صافرة البداية بغية تسجيل هدف مبكر وحاصر منافسه الذي اكتفى بالتكتل في ملعبه والدفاع عن مرماه، ورغم ان الظروف كانت مهيأة أمام الكويت لانهاء الشوط الاول بغلة جيدة من الأهداف إلا أن افتقاد الفريق للتركيز والتفاهم في المنطقة المحرمة وتسرع المهاجمين حرمه الاستفادة من أفضليته الميدانية. وواصل "الأزرق" ضغطه في الشوط الثاني، بيد ان محاولاته لم تسفر عن تسجيل أهداف.