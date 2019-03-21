مارفيك: رفضت العودة إلى تدريب الأخضر

قال الهولندي بيرت فان مارفيك، المدرب الجديد للمنتخب الإماراتي لكرة القدم، يوم الخميس، إن هدفه قيادة الفريق إلى نهائيات كأس العالم 2022.



وأكمل الاتحاد الإماراتي للعبة يوم الأربعاء إجراءات التعاقد مع المدرب الهولندي لقيادة المنتخب الوطني خلفا للإيطالي ألبرتو زاكيروني.

وأضاف فان مارفيك في مؤتمر صحافي خلال تقديمه لوسائل الإعلام يوم الخميس: تأهلت مع السعودية إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بفضل جهود كافة أعضاء الجهاز الفني المعاون ومساندة الجميع، سعيد بالمهمة الجديدة وأعرف الكثير عن الكرة الإماراتية وقابلنا المنتخب الإماراتي في أكثر من مناسبة.



وأضاف: المنتخب الإماراتي يملك أسلحة جيدة كفريق وأبرز لاعبيه عمر عبد الرحمن "عموري" الذي أتمنى عودته سريعاً للملاعب.



ويعاني عموري من إصابة منذ العام الماضي أبعدته عن المشاركة في نهائيات كأس آسيا الأخيرة.



وتابع فان مارفيك: تجربتي مع السعودية رائعة وطلبوا مني العودة مجدداً لكني تمسكت بفريق عملي ورفضت تنفيذ برنامج لم أضعه بنفسي لذلك رفضت العودة. لم تتجدد المفاوضات التي تمت قبل كأس العالم في روسيا.



وقاد فان مارفيك "66 عاما" منتخب بلاده هولندا إلى نهائي كأس العالم 2010 كما ساعد السعودية على التأهل لنهائيات كأس العالم 2018.