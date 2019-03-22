شباب الأهلي يتوج بكأس الخليج على حساب الوحدة

توج شباب الأهلي دبي بلقب "كأس الخليج العربي" المحترفين الإماراتية بعد فوزه 3-1 على الوحدة حامل اللقب بعد شوطين إضافيين في المباراة النهائية يوم الجمعة.

ومنح هنريكي لوفانور التقدم لشباب الأهلي في الدقيقة 40 بتسديدة أرضية من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من عبد العزيز سالم علي، لكن البديل الأرجنتيني سيباستيان تيغالي أدرك التعادل للوحدة بعدها بخمس دقائق بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء خدعت ماجد ناصر حارس شباب الأهلي.



وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الايجابي 1-1 لكن البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا لاعب وسط الوحدة سجل الهدف الثاني لشباب الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 96، وجعل خايمي أيوفي النتيجة 3-1 لشباب الأهلي، بطل نسخة 2017، في الدقيقة 107 بتسديدة من مدى قريب، ولعب الوحدة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 114 بعد طرد دا سيلفا سوزا بعد حصوله على الانذار الثاني.