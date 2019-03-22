"كاف" يطلب من الأهلي والزمالك تغيير ملعب برج العرب

تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف"، يطلب فيه تحديد ملاعب بديلة لاستاد برج العرب ، لاستضافة مباريات ناديي الأهلي والزمالك بالمنافسات القارية.

وطالب الاتحاد الأفريقي اتحاد الكرة المصري بضرورة اختيار ملعب بديل أو أكثر ، لاستاد الجيش ببرج العرب ، الذي من المقرر أن يحتضن مباريات الأهلي والزمالك في دور الثمانية لكل من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي "كأس الكونفيدرالية" ، على الترتيب.

وأكد "كاف" في خطابه للاتحاد المصري أن حالة العشب الطبيعي بملعب برج العرب لم تكن بحالة جيدة خلال المباريات الأفريقية التي أقيمت عليه في الفترة الأخيرة.

ويتنافس الأهلي في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا حيث يحل ضيفا على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في السادس من أبريل ثم يستضيفه إيابا في 13 من الشهر نفسه، بينما يتنافس الزمالك في دور الثمانية لكأس الكونفيدرالية حيث يحل ضيفا على حسنية أغادير المغربي في مباراة الذهاب في السابع من أبريل المقبل ،ثم يستضيفه في 14 من الشهر نفسه في مباراة الإياب.