تونس تختتم التصفيات برباعية في مرمى سوازيلاند

اختتم منتخب تونس مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 لكرة القدم، والمقرر إقامتها بمصر في يونيو المقبل، بالفوز 4 - صفر على أي سوازيلاند يوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة العاشرة بالتصفيات.

وشهدت المباراة التي أٌقيمت على الملعب الأوليمبي برادس، تقدم المنتخب التونسي في الدقيقة 21 عن طريق صيام بن يوسف، قبل أن يضيف أنيس البدري الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، سجل نعيم سيليتي الهدف الثالث في الدقيق 53، ثم أضاف ياسين مرياح الهدف الرابع في الدقيقة 61.

ورفعت تونس رصيدها إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة، فيما تجمد رصيد أي سواتيني عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة.