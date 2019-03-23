خوري: بيع 70% من تذاكر لقاء النصر الإماراتي وأرسنال

أكد أحمد هاشم خوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، أن مباراة الفريق ضد أرسنال المقامة في إطار تدشين استاد آل مكتوم "ملعب النصر"، من المتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا غفيرا، في ظل الشعبية التي يتمتع بها النادي اللندني في المنطقة.

ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري في الساعة 5:30 مساءً "بتوقيت الإمارات"، ومن المقرر أن يقوم الفريق اللندني بزيارة إلى مركز راشد لرعاية أصحاب الهمم في دبي، وتعقبها زيارة إلى قصر الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الرئيس الشرفي لنادي النصر.

وقال أحمد هاشم خوري لـ "العربية" : واجهت مشكلة ارتباط العديد من لاعبي الأندية الأخرى بمباريات "فيفا"، ورأينا أن أرسنال الإنجليزي الفريق الأنسب لاسيما وأن هناك عدد من اللاعبين غير مرتبطين بمباريات منتخباتهم.

وأضاف: يمتلك أرسنال شعبية كبيرة في المنطقة، وتم بيع 70% من تذاكر المباراة، وطلع نادي أرسنال حوالي 500 تذكرة إضافية لجماهيره التي ستأتي من العاصمة البريطانية لندن، وتم الاتفاق مع أرسنال على أن يلعب الفريق بكامل نجومه من بداية المباراة.

بدوره، كشف إبراهيم الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، أن النادي بدأ يخطط لزيادة عائداته الاستثمارية وأن وجود استاد آل مكتوم سيعود على الفريق بمليار ونصف، وأردف: سنعمل على الاستفادة من الملعب باستضافة الفعاليات والأحداث العالمية، ونطمح لأن نجعل من هذه المباراة لقاء سنوي.