"كاف" يوافق على طلب الأهلي ويؤجل مباراته الإفريقية

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الاثنين على طلب النادي الأهلي المصري بتأجيل المباراة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، لمدة 24 ساعة، لتقام بذلك في السادس من أبريل المقبل.

كذلك قرر "كاف" تأجيل مباراة الإياب بين الأهلى وصن دوانز إلى 13 أبريل المقبل بدلا من إقامتها فى 12 من الشهر نفسه.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أجرى اتصالات مع الكاف مطالبا بتأجيل المباراة، التي كانت مقررة في الخامس من أبريل، لمدة يوم واحد.

وطالب عبد الحفيظ بتأجيل المباراة نظرا لظروف رحلات الطيران، وكذلك ارتباط الفريق بمباراة أمام فريق الاتحاد السكندري في الثاني من الشهر نفسه ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحافية في وقت سابق إن هناك صعوبة كبيرة في خوض المباراة يوم الخامس من أبريل، خاصة أن الفريق سوف يصل إلى جنوب إفريقيا يوم الرابع من الشهر نفسه، قبل المباراة بأربع وعشرين ساعة فقط، وهو الأمر الذي يمثل ضغطاً كبيراً على اللاعبين جراء رحلة الطيران الشاقة إلى جنوب إفريقيا، وعدم حصولهم على الراحة اللازمة قبل مواجهة صن داونز.