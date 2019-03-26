الإمارات تتعادل سلبياً مع المنتخب السوري في لقاء ودي

تعادلت الإمارات بدون أهداف مع سوريا في لقاء ودي في أبوظبي يوم الثلاثاء، ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات القارية المقبلة، بجانب الاستفادة من فترة التوقف الدولية.



وشاهد الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الإمارات الجديد المباراة من المدرجات، ومن المتوقع أن يقود المنتخب في مباراته المقبلة بعد أن تابع فوز الإمارات 2-1 على السعودية يوم الخميس الماضي.

وتعول الإمارات على فان مارفيك، الذي قاد هولندا لنهائي كأس العالم 2010 وقاد السعودية لبلوغ النهائيات في روسيا العام الماضي، لمحو آثار الخروج من قبل نهائي كأس آسيا، وستسحب قرعة التصفيات الآسيوية الشهر المقبل في ماليزيا.